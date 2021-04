A Galleriano l'ultimo saluto a Mario Grillo

Ieri si sono svolti i funerali di Mario Grillo nella chiesa di Galleriano, con grande partecipazione di tutta la comunità e di tanti amici. Purtroppo, a causa delle restrizioni, in molti non hanno potuto presenziare.

Ma la partecipazione è stata tanta per l'ultimo saluto a Grillo, deceduto nei giorni scorsi, a 69 anni, dopo aver contratto il Covid. La strada antistante la chiesa è stata chiusa da Protezione civile e Pro loco Galleriano che hanno gestito al meglio il flusso di persone giunte a salutare l'amico Mario. Oltre ai commoventi riccordi dei parrocchiani, del rappresentante dei Pellegrinaggi e delle varie gite da lui organizzate, il saluto della famiglia.

Dalle parole commoventi che sono state dette in onore del caro Mario è emerso quanto il suo fare del bene, il suo essere di sostegno per tutti, la sua allegria, generosità e vitalità abbiano lasciato un segno in tutti quelli che lo hanno conosciuto. Ora resta un vuoto a quanti hanno avuto la fortuna d'incontrarlo.

La commovente cerimonia si è conclusa con il silenzio all'uscita del feretro, accompagnato dal saluto degli Alpini di Scalunicco e di Lestizza e dall'omaggio da parte dei Carabinieri all'ingresso in cimitero, invaso dai fiori in suo onore.