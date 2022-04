A Gemona, il ricordo delle vittime del terremoto

"Partecipo con convinzione alle cerimonie per il 46esimo anniversario del sisma del '76, consapevole dell'importanza di onorare la memoria delle vittime e la tragedia cha ha colpito il Friuli. E' fondamentale ricordare quell'esperienza, nella quale si possono trovare delle analogie rispetto alla pandemia. La classe dirigente di allora fu capace di intuire come si dovesse partire dalle fabbriche passando poi alle case fino alle chiese. A noi spetta un'altra ricostruzione, quella delle relazioni fra le persone che hanno visto limitate le proprie libertà in questi due anni".

E' il messaggio del vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi a margine della cerimonia in memoria delle vittime del terremoto del 6 maggio del 1976, oggi a Gemona del Friuli. "E' necessario ricordare con grande rispetto coloro che sono mancati allora e quanti sono morti durante questa emergenza".

La cerimonia, alla quale hanno preso parte oltre alle autorità civili e militari anche gli studenti dell'istituto Magrini-Marchetti, ha previsto l'alzabandiera e la deposizione di una corona al monumento in ricordo delle vittime del terremoto e dell'opera di soccorso portata alla popolazione dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in piazzale Chiavola. La commemorazione è stata accompagnata dalla fanfara della Brigata alpina Julia e si è chiusa con il suono per cinque volte della sirena dei vigili del fuoco a memoria di quattro di loro e di un civile che persero la vita durante il volo di rientro dell'elicottero del Corpo nazionale sul lago di Redona.

La cerimonia si è poi spostata nella caserma Goi-Pantanali dove si è rinnovata l'annuale commemorazione degli alpini della Julia vittime del terremoto con la deposizione di una corona d'alloro ed è stata officiata una Messa di suffragio celebrata da don Albino D'Orlando con don Valentino Costante. Presente anche la medaglia d'oro al valor militare Paola Del Din.

In quest'occasione l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli ha lanciato un messaggio di fiducia richiamando, nel suo intervento, l'orgoglio della responsabilità in un anniversario che ci riporta alla tragedia ma anche al modello Friuli che ha visto come protagonisti i friulani. Questi ultimi, secondo l'esponente della Giunta regionale, devono rivendicare proprio quell'orgoglio di essere stati responsabili allora, una responsabilità che ha permesso la ricostruzione post terremoto. Un legame che deve essere portato avanti anche oggi ed è rivolto a quelli che sono i figli della ricostruzione che devono essere ancora di più i garanti del futuro riprendendo i valori che hanno segnato quell'epoca e che appartengono alla nostra comunità.