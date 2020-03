A Gemona l'ultimo saluto ai morti di Bergamo

Venti salme sono state trasportate questa mattina dalla Caserma di Gemona del Friuli per essere cremate nell'impianto comunale. Le hanno trasportate i militari, a bordo di camion.

Ad accoglierle il saluto, sull'attenti, alla presenza del sindaco Roberto Revelant, e di una rappresentanza di Carabinieri, Protezione civile e Alpini.

Si tratta di persone decedute con Coronavirus a Bergamo, uno dei territori più duramente colpiti dal Covid-19. In totale a Gemona sono arrivate in queste settimane cinquanta salme; venti sono state cremate la scorsa settimana e una decina sono rimaste nella caserma; nei prossimi giorni è previsto anche per queste ultime lo spostamento nell’impianto crematorio cittadino.