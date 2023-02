A Gemona nascerà il centro di riferimento per il Soccorso alpino

Sorgerà a Gemona del Friuli il nuovo centro regionale del Soccorso alpino e speleologico (Cnsas) del Friuli Venezia Giulia, in una località baricentrica rispetto alla nostra regione.

A comunicarlo è stato, questa mattina, il vicegovernatore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi, che ha annunciato come il tema sarà portato all'attenzione della Giunta nei prossimi giorni, in particolare per uno stanziamento di 200mila euro - tramite la Protezione civile - per la ristrutturazione di un immobile dismesso da molti anni, oggi di proprietà del Comune, che sorge in via Osoppo.

Nel sottolineare l'importanza dell'attività svolta dal Cnsas, Riccardi ha spiegato che si tratta di uno dei tasselli che rientra in un programma d'investimenti strutturali che andranno a interessare più aree sensibili della regione, tra cui il Tolmezzino.

La struttura, identificata di concerto con l'Amministrazione comunale e con l'assessore regionale alle Finanze, andrà a ospitare anche il gruppo comunale di Protezione civile della cittadina, che conta una cinquantina di volontari attivi, e la Croce Rossa di Gemona, come ha riferito il vicegovernatore durante un incontro cui ha preso parte anche il primo cittadino Roberto Revelant.

Riccardi ha sottolineato che questo sito si configurerà come un nuovo e organico polo organizzato per gestire, in sincrono con tutti i soggetti coinvolti, le situazioni di emergenza che possano verificarsi sul territorio. La struttura sarà dedicata a Giuseppe Zamberletti.