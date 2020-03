A Gemona quattro positivi al Coronavirus

Quattro casi di postività al Covid19 a Gemona del Friuli. Lo comunica il sindaco, Roberto Revelant, con un post su Facebook, questa mattina di martedì, 17 marzo 2020.



"Segnalo che da oggi ci sono 4 casi di positività nel territorio comunale di Gemona - scrive nel post -. Tutti sono presi in carico dal Dipartimento di prevenzione che sta seguendo direttamente le persone risultate positive".



"Le 4 persone sono in isolamento. Un ringraziamento va all’intera struttura sanitaria e di protezione civile per il servizio prestato in questa fase emergenziale di gestione anche di queste persone, la cui rete di contatti dell’ultimo periodo è stata ricostruita. Non usciamo tutti i giorni a fare la spesa, perché ciò può aumentare la probabilità di eventuale contagio".



"Fate acquisti possibilmente plurigiornalieri o settimanali ove possibile".



"Ribadisco l’invito (che in forza al DPCM non può essere un divieto) a RIMANERE A CASA, evitate anche luoghi all’esterno ove possiate incrociare persone (la pista ciclabile in particolare che è larga solo 2,5 metri e non sempre è possibile mantenere il metro di distanza tra le persone che si incrociano tra loro, tanto peggio nei marciapiedi). Grazie a tutti per la collaborazione. Onde evitare una lista di commenti anticipo che non è possibile dare le generalità e le residenze di queste persone".