A Gonars le mascherine si producono in loco

Solidarietà e buone notizie da Gonars. A comunicarle alla cittadinanza è il sindaco Ivan Diego Boemo. “L’azienda Di Due si è convertita da tappezziere alla produzione di mascherine sul nostro territorio. Una volta venutone a conoscenza - racconta il primo cittadino - li ho subito contattati per ordinare cinquemila pezzi. Mi sono attivato con Mauro Budai, titolare della Bmeters, che si era proposto per offrirle alla comunità, e così è stato. L’altra iniziativa era partita lunedì, con la collaborazione del Comune per produrre altre cinquemila mascherine da donare ai gonaresi. Il comune ha acquistato il materiale e 15 volontarie dal cuore grande si sono messe subito all’opera”.

“Una volta ultimate tutte, le 10mila mascherine saranno sanificate in sala consigliare, adibita in maniera specifica”. La distribuzione avvererà tramite la Protezione civile, gli alpini e i volontari, in tutte le abitazioni, secondo lo schema organizzativo suddiviso per vie e nuclei famigliari.

“Approfitto per ringraziare la Lista Civica Cignola per il continuo interessamento e per il supporto morale. Non possiamo che essere orgoglioso di guidare questa comunità, fatta di persone speciali – dice il sindaco Boemo – che, come sempre, nel momento del bisogno, risponde, è presente, e senza indugio si mette a servizio di tutta la comunità, dimostrando un immenso senso civico e un grande di amore per il proprio paese. Grazie di cuore a tutti e, come sempre, forza Gonars!”.