A Gorizia 105 casi, positivo anche un agente della Polizia locale

"Diciamolo subito, la sensazione è che si stia andando velocemente verso un nuovo lockdown a causa del veloce aumento dei contagi", è il commento del sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. "A proposito di questi ultimi voglio però darvi alcuni dati che non emergono molto. Rispetto a marzo la situazione è molto cambiata e si riesce a gestire molto meglio il virus. I tamponi sono passati da 30mila a 180mila al giorno e, udite bene, la percentuale di positivi è passata dal 25 al 13% mentre le persone ospedalizzate sono passate dal 41 al 5% e le terapie intensive dal 7 allo 0,6%. In marzo si curava a casa il 52% oggi il 94%. Sono dati forniti dal commissario Arcuri ma che vengono poco pubblicizzati. E allora perché il sistema sanitario sta colassando? È evidente che facendo più tamponi si individuano più positivi, si fanno più tracciamenti (quasi impossibile riuscire a starci dietro), i posti letto devono essere aumentati e via di questo passo. Quindi, la situazione è molto critica e il contagio non è certo una passeggiata ma dobbiamo acquisire la consapevolezza che dal virus si guarisce e spesso è asintomatico. Quindi, cerchiamo di evitare di "beccarlo" osservando tutte le regole, questo è fondamentale ma non facciamolo diventare un'ossessione".

"In Regione, come ho detto, oggi ci sono stati 726 nuovi casi distribuiti nei vari territori. Anche Gorizia ha la sua quota e il numero complessivo dei positivi è arrivato a 105. Prevalentemente si tratta di contagi familiari. Fra loro anche un agente della Polizia Municipale. Solo due dei contagiati, peraltro, sono in ospedale mentre gli altri si stanno curando a casa. A tutti un grande augurio di pronta guarigione".

"Ci sono categorie, in particolare commercianti, artigiani e gestori di servizi, da palestre e piscine a cinema e teatri, che rischiano di uscire devastate dai recenti e futuri Dpcm. Non bastano i pur doverosi ristori", prosegue Ziberna. "A fronte di un prolungato cambio di abitudini da parte della gente, più acquisti on line, niente più uscite serali, niente più viaggi, con l'insinuarsi di una sottile paura che porta a muoversi sempre di meno c'è la necessità di cominciare già oggi a pensare a come supportare queste categorie intese come un patrimonio fondamentale per la vita cittadina. Ci vuole un piano di rilancio da costruire insieme a loro".

"C'è un altro aspetto che preoccupa ed è quello sociale. La rarefazione dei rapporti ma anche di semplici gesti come l'abbraccio che, a volte, sfocia in vera e propria lontananza dai propri cari e una delle conseguenze più insopportabili di questa situazione. Come Comune stiamo programmando nuovi interventi e, intanto, è stato riattivato il servizio "Ti sostengo" con un numero telefonico, 0481 383377, che la persona anziana può chiamare per chiedere informazioni sull'attuazione del Telesoccorso, sui servizi a domicilio, sui servizi doccia senza barriere architettoniche e sulle attività delle associazioni loro rivolte. Chiamate e fate chiamare. Ne usciremo anche questa volta. Un abbraccio forte a tutti", conclude Ziberna.