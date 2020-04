A Gorizia drastico calo dei contagi, ma guardia alta

"Quando ho visto il dato pensavo ci fosse un errore e invece no, carissimi amici, il totale dei positivi, a Gorizia, è drasticamente sceso a 35 perché, correttamente, sono stati sottratti i guariti, giunti a 13", analizza da Gorizia il sindaco Rodolfo Ziberna nel consueto 'punto' sulla giornata. "Calano anche le persone in quarantena che la scorsa settimana superavano il centinaio e oggi sono scese a 46. Vuol dire che tanti tamponi sono risultati negativi. Avanti così".

"Questo non significa, però, che siamo autorizzati a fare i brillanti. Lo sto ripetendo all'infinito, non si esce di casa. C'è chi mi scrive che i vigili devono essere tolleranti. No, la Polizia locale non deve essere tollerante e non lo sarà. Mi dispiace ma dobbiamo capire che il nostro comportamento fa la differenza fra la vita e la morte", prosegue Ziberna.

"E mentre i dati migliorano, stiamo pensando alla nostra economia. Come Comune faremo il possibile per venire incontro agli operatori economici ma anche per aprire quanti più cantieri possibili evitando di tenere fermi i fondi. Non solo, sto cercando di intraprendere ogni azione che porti a movimentare le risorse economiche e a migliorare la vita dei cittadini. In tal senso ho scritto all'assessore regionale alle infrastrutture, Graziano Pizzimenti, e al presidente dell'Ater di Gorizia, Fabio Russiani, affinché acceleri la ristrutturazione di circa 200 appartamenti Ater nell'Isontino, oggi sfitti, di cui una sessantina a Gorizia. Questo consentirebbe a tante famiglie di pagare affitti inferiori e avere maggiori capacità complessive di spesa".

"Oggi ho anche consegnato 150 mascherine FFP2 per operatori alla Croce Verde che in questo momento sta svolgendo un servizio encomiabile consegnando a domicilio la spesa a contagiati e i farmaci a persone in quarantena. Il direttore, Andrea Colpo, mi ha anche mostrato la nuova ambulanza che si sanifica da sola, essendo realizzata con materiali particolari che si attivano se illuminati da specifica luce. Bravissimi. Ogni giorno trovo conferma che la nostra città ha davvero eccellenze straordinarie. Dobbiamo essere orgogliosi di Gorizia. Un grandissimo abbraccio a tutti", conclude Ziberna.