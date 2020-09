A Gorizia nascerà un carcere modello

Maggiori spazi per guardie e detenuti, ma anche laboratori e nuovi servizi. Insomma un carcere modello. È quello che aspira a diventare la Casa circondariale di Gorizia con l’accorpamento dell’ex scuola elementare Pitteri che sarà venduta dal Comune al Ministero di Grazia e Giustizia per 490 mila euro.

"Un atto - spiega il sindaco Rodolfo Ziberna (qui il video) - che consentirà alla prigione di via Barzellini di allargarsi e di realizzare una struttura complementare, con nuovi ambienti che miglioreranno sicuramente l’attuale situazione carceraria con una spesa complessiva di 4,5 milioni di euro".

"Altra storia è quella del carcere europeo, progetto che altre nazioni vorrebbero e che speriamo di riuscire a realizzare, anche se sarà molto difficile perché la competizione è tanta, ma di cui parleremo in un'altra puntata. Speriamo che non accada come con la scuola della Guardia di finanza", conclude Ziberna.