A Gorizia salgono a 147 i casi attualmente positivi

"Come si sa il nuovo Dpcm ha suddiviso l'Italia in zone diversificate con misure anti contagio differenti a seconda del superamento o meno di alcuni parametri", spiega il sindaco Rodolfo Ziberna. "Il Friuli Venezia Giulia è inserito nella zona gialla, ovvero fra le aree a rischio minore. L'avvio dei provvedimenti è stato spostato a venerdì, quando saranno disponibili gratuitamente, in Comune, i moduli per l'autocertificazione per chi dovrà spostarsi, per i motivi previsti nel Dpcm, durante l'orario in cui è proibito, quindi dalle 22 alle 5 del mattino".

"Oggi, in Friuli Venezia Giulia, ci sono stati 436 nuovi casi su 5033 tamponi e in città abbiamo raggiunto i 147 contagiati. Non ci sono focolai particolari e si tratta prevalentemente di contagi familiari e amicali, legati a gruppi che si trovavano per attività culturali", prosegue Ziberna.

"Come sempre, affronteremo insieme anche questo periodo con tutta l'energia necessaria perché l'ultima cosa da fare è lasciarsi prendere dalla paura. Ma i Goriziani hanno già dimostrato la loro forza e il senso di comunità. Avanti così!", conclude il sindaco.