A Gorizia scendono i positivi e salgono i guariti

"Sono davvero felice di darvi, per questa sera, solo buone notizie", esordisce nel consueto aggiornamento il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. "L'assessore regionale alla sanità, Riccardo Riccardi, ha annunciato oggi che, a breve, l'ospedale di Gorizia sarà Covid-free. Da venerdì prenderà il via la sanificazione dell'ospedale San Giovanni di Dio e sarà quindi possibile una parziale e prudente ripresa dell’attività chirurgica, generale e urologica in elezione, principalmente destinata alle patologie oncologiche e saranno riattivati anche gli screening oncologici".

"Quindi, progressivamente, torneranno tutte le attività precedenti. Lasciatemi esprimere un grandissimo ringraziamento a medici e infermieri che, in questo periodo, hanno lavorato nella terapia intensiva dando il loro fondamentale contributo a salvare vite. Ma voglio ringraziare tutto il personale dell'ospedale che, negli altri reparti, ha cercato di mantenere una situazione di normalità in momenti non facili. Sono orgoglioso del fatto che Gorizia sia stata protagonista, con una sanità di altissimo livello, di questa prima critica fase. Spesso è più facile criticare che valorizzare le eccellenze che abbiamo. E Gorizia ne ha tante. Non permettiamo che qualcuno le svilisca, difendiamole e parliamone bene", continua Ziberna.

"Un'altra considerazione. Se oggi c'è meno bisogno di terapie intensive vuole dire che, rispetto all'inizio, molti casi di Covid-19 vengono individuati prima, grazie anche agli screening, e si riesce a curarli prima che diventino molto gravi. Da tempo dico che è sulla gestione sanitaria del virus che bisogna concentrarsi, oltre che sulle misure repressive. E la Regione Fvg lo ha fatto e lo sta facendo. Un grazie particolare all'assessore Riccardi. Anche per aver mantenuto pienamente il suo impegno per Gorizia".

"Ma non è finita amici miei. La contabilità di oggi per quanto riguarda i numeri Covid-19 tende nuovamente al bello. I casi complessivi di persone positive scendono a 43 mentre il numero dei guariti sale a 30 ovvero 3 più di ieri. È vero, non è finita, e ci saranno ancora nuovi casi positivi. Da quanto si capisce, finché il virus non sparirà definitivamente ci saranno momenti altalenanti nei contagi. Dobbiamo esserne consapevoli e imparare a conviverci".

"Questo non significa che dobbiamo liberarci dalle maschere e ricominciare ad abbracciarci, anzi, al momento è proprio il contrario. Dobbiamo mantenere e rafforzare questi comportamenti ancora di più con le progressive riaperture delle attività, della circolazione e della socialità. Tanto è indispensabile far ripartire le nostre vite quanto è altrettanto indispensabile far crescere ancora il nostro senso di responsabilità. È così che continueremo a ricevere belle notizie. Grande abbraccio felice", conclude Ziberna.