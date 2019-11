A Gorizia si cerca un 68enne scomparso

Dopo il caso, fortunatamente a lieto fine, di Tolmezzo e quello, ancora in corso, a Fiumicello, anche a Gorizia è stato attivato il Piano provinciale della ricerca delle persone scomparse, coordinata dalla Prettura. Si cerca, infatti, un uomo di 68 anni residente in città.

Impegnati i vigili del fuoco con monitoraggio urbano. A supporto ci sono anche le altre forze dell'ordine: carabinieri, Polizia di Stato e Protezione civile, come prevede il Piano provinciale. Si tratta di Maurizio Berlot, 68 anni. L'uomo è alto 1,85 e ha i capelli bianchi. Al momento della scomparsa indossava una maglia in pile, pantaloni di tuta color grigio chiari, scarpe di marca Asics nere (con bordi arancioni).

Il pensionato è scomparso nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 novembre, è uscito di casa e non è più rientrato. A dare l'allarme è stata la badante, con cui vive: intorno alle 18 di ieri, mercoledì 6 novembre, si è accorta che il 68enne non era più nel suo letto. L'uomo non ha con sé i documenti né il telefonino. Non ha con sé i farmaci che deve assumere ogni giorno. La famiglia si è rivolta anche alla trasmissione Chi l'ha visto per ritrovare il congiunto.

Chiunque ritiene di avere notizie utili deve chiamare subito il Numero unico di emergenza Nue 112.