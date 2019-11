A Gorizia si cerca un 70enne scomparso da casa

Dopo il caso, fortunatamente a lieto fine, di Tolmezzo e quello, ancora in corso, a Fiumicello, anche a Gorizia è stato attivato il Piano provinciale della ricerca delle persone scomparse, coordinata dalla Prettura. Da questa mattina si cerca, infatti, un uomo di 70 anni residente in città, che non dà notizie di sé da ieri mattina. È uscito a piedi dalla sua abitazione ed è scomparso.

Lo cercano i Vigili del fuoco con un monitoraggio urbano. A supporto ci sono anche le altre forze dell'ordine, carabinieri, Polizia di Stato e Protezione civile, come prevede il Piano provinciale. Chiunque ritiene di avere notizie utili deve chiamare subito il numero unico di emergenza Nue 112.