A Gorizia va in scena lo sciopero... del sushi

Protesta singolare quella che è andata in scena nel primo pomeriggio a Gorizia. Da una parte otto lavoratori di origine pakistana che, impiegati da qualche mese, accusano i datori di lavoro di non rispettare i loro diritti. Dall’altra la gestione del Sushiko che si difende dalle accuse.

Gli otto lavoratori - addetti alle pulizie, cuochi o camerieri - hanno deciso di incrociare le braccia dopo un incidente avvenuto all’interno della cucina. “Un cuoco si è tagliato una mano e siamo potuti andare in pronto soccorso solo appena finito il turno”, denunciano. Dopo quanto accaduto, si sono rivolti ai Carabinieri e alla Cisl goriziana: “Manifestiamo per i nostri diritti, non siamo animali”, sottolineano, parlando anche di mancati permessi o pause pranzo.

Dall’altra parte la proprietà, con la responsabile Gianna Lin che respinge le accuse. "Nonostante lo sciopero, il ristorante rimane aperto. Abbiamo circa una trentina di lavoratori, tutti bravi, che mantengono aperta l’attività. Quando era il loro turno – racconta riferendosi agli otto che hanno manifestato – nessuno si è presentato a lavorare”. Un controllo è avvenuto anche da parte dei Carabinieri ma, sottolinea Lin, “è risultato tutto in regola. Mi dispiace per quello che è successo”, conclude facendo anche riferimento alla difficoltà a “trovare persone che vengano a lavorare”.