A Gradisca la manifestazione contro il Cpr

Corteo contro il Cpr a Gradisca d’Isonzo. Circa 200 persone, arrivate da tutta la regione, hanno percorso qualche centinaio di metri passando davanti alle due strutture dell’ex caserma Polonio di Gradisca. Organizzato dall’assemblea No Cpr – No Frontiere, il corteo si è snodato per via Udine fermandosi più volte.

La più significativa di fronte allo stesso Cpr con l’annuncio di un numero di telefono con il quale gli ospiti del Cpr avrebbero potuto mettersi in contatto con i manifestanti. Cosa che è avvenuta e due persone, arrivate circa tre settimane fa dal Cpr di Bari, hanno telefonato e spiegato la loro situazione. A loro dire vengono trattenuti in piccole celle con il cibo che arriva “come i cagnolini”, ovvero tramite appositi pertugi nelle porte. Non solo, un ospite avrebbe, secondo chi ha telefonato, bisogno di cure mediche alla gamba sinistra che non gli vengono concesse. “Nessuno ci dice quando si può uscire, nemmeno sulla documentazione”, ha proseguito l’uomo al telefono.

Per più volte è riecheggiato l’urlo ‘Libertà’ in varie lingue, all’interno e all’esterno della struttura, presidiata per l’occasione da circa una cinquantina di uomini e donne delle forze dell’ordine, dai Carabinieri alla Polizia fino alla Guardia di Finanza e alla Polizia Locale. Nessuno scontro, se non qualche scaramuccia tra gli agenti, in assetto antisommossa, e i manifestanti che hanno lanciato verso la porta alcuni gavettoni pieni di vernice, colpendo tetto e muro perimetrale dell’ex caserma Polonio.

Partito alle 14.30 circa, il corteo è terminato proprio di fronte al Cpr attorno alle 17. “Prigioni etniche”, così sono state definite le due strutture dai manifestanti che hanno ricordato anche le manifestazioni in simultanea a Roma e a Torino. “Sono lotte diverse, ma combattiamo tutti per gli stessi obiettivi, contro lo sfruttamento e per la libertà di tutti e di tutte”.

I manifestanti hanno anche ricordati gli ultimi atti di autolesionismo di alcuni ospiti del Cpr che negli ultimi giorni del 2019 avevano ingoiato alcuni oggetti per essere poi trasportati in ospedale e tentare la fuga, oltre che la morte di alcuni degli ospiti, non ultimo il 36enne pakistano nelle gelide acque dell’Isonzo.

I partecipanti hanno anche portato la loro “solidarietà ai reclusi”, come ha sottolineato una delle voci che si sono susseguite al microfono. “Qui sono rinchiuse persone che provengono da altri Cpr e che sono arrivati qui dopo le rivolte. Si tratta di vere e proprie prigioni etniche – raccontano – dove vengono rinchiusi anche migranti che hanno perso il lavoro e non hanno potuto rinnovare il loro permesso di soggiorno. È un’ingiustizia”.

Non sono mancati attacchi anche alla cooperativa che gestisce la struttura, la Edeco di Padova, e una critica all’amministrazione comunale di Gradisca che, in ogni caso, si è sempre detta contraria alla presenza di strutture simili sul territorio comunale.