A Gradisca la manifestazione No Cpr

Manifestazione dell’Assemblea No Cpr - No Frontiere davanti al neo-aperto Centro per i rimpatri di Gradisca d’Isonzo. Si tratta di un presidio che durerà fino a sera e vede attualmente impegnate una cinquantina di persone.

Alcuni manifestanti sottolineano che rimarranno davanti alla struttura fino a che sarà buio e si preparano a replicare anche sabato o domenica, in forma un po’ più corposa. Si tratterà in ogni caso di un presidio e non di un corteo. Chiusa la via di Borgo Santa Maria Maddalena, come da esplicita ordinanza del Sindaco di Gradisca, Linda Tomasinsig, per evitare disordini.

All’interno del Cpr, aperto ufficialmente ieri, si trova già un gruppetto di richiedenti asilo. La capienza massima, a regime, sarà di 150 persone, ma fino a fine gennaio i posti a disposizione saranno meno di 60, dal momento che una palazzina, per problemi di riscaldamento, non è al momento disponibile.