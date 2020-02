A Latisana presidio permanente dei Vigili del Fuoco

La prevista apertura del Distaccamento permanente dei Vigili del fuoco di Latisana assicurerà immediatezza e continuità nel soccorso alla popolazione di un’ampia e importante fascia del territorio. Dopo 120 anni di presenza volontaria, il numero e la tipologia dei soccorsi richiedono oggi la presenza di un presidio operativo continuativo, 24 ore su 24.

A fronte di 489 richieste ricevute nel 2019 dal Comando di Udine, solo 164 sono state svolte dalla componente volontaria e di queste 23 hanno reso comunque necessario l’invio di ulteriore personale da parte della Centrale, ma ben 325 sono state svolte esclusivamente da personale proveniente da altre sedi.

Da queste considerazioni e da questa urgenza il Comando di Udine ha affrontato il problema, riuscendo a ottenere dal Ministro dell’Interno la decretazione dell’apertura della sede permanente di Latisana, che sarà operativa entro la prossima stagione estiva, grazie anche alla sensibilità e disponibilità del Comune, che si è impegnato nella realizzazione degli interventi di adeguamento necessari per l’immobile.

"La sede permanente di Latisana - spiega il comandante provinciale Alberto Maiolo - è stata scelta dal Ministero dell’interno su oltre trenta segnalazioni pervenute da vari Comandi in Italia, ed è risultata, in base alla valutazione oggettiva che lo stesso Ministero ha svolto, la settima in ordine di priorità nazionale. L’apertura di questa nuova sede permanente rappresenta per la provincia di Udine e per il Comando dei Vigili del fuoco un risultato di notevole importanza, ottenuto in soli due anni, che permetterà un servizio di soccorso immediato e continuativo, 24 ore su 24, a tutti i cittadini che ne avranno bisogno".