A Lignano continuano i controlli con gli occhiali anti-Covid

Proseguono i controlli "hi-tech" per il contenimento del Coronavirus lungo le vie del passeggio di Lignano Sabbiadoro da parte degli agenti della Polizia Locale della cittadina balneare. Per garantire la massima sicurezza sanitaria ai turisti in vacanza e, di conseguenza, il massimo relax, gli uomini del comandante Alberto Adami hanno indossato gli speciali occhiali termici anti-Covid. L'apparecchiatura permette di rilevare a colpo d'occhio la presenza di persone con una temperatura corporea superiore al normale e di procedere, quindi, a un eventuale controllo di tipo sanitario, nella massima privacy, a tutela della comunità locale e dei turisti.

Il monitoraggio, di tipo non invasivo e molto discreto, si è concluso nella tarda serata di ieri; non sono state riscontrate sindromi febbrili. Nel weekend appena trascorso, poi, sono stati controllati anche l'arenile, per evitare il posizionamento di teli mare sul bagnasciuga, e la spiaggia, in particolare la zona di Terrazza a Mare e quella libera: la prima contro gli assembramenti, la seconda per il deposito 'illegale' di attrezzature durante le ore notturne.