A Lignano multe a Ferragosto per i teli auto

Polizia Locale di Lignano Sabbiadoro al lavoro in questa giornata di Ferragosto per garantire la migliore sicurezza ai turisti.

Questa mattina gli agenti hanno levato diverse sanzioni, tutte di 42 euro ciascuna, per teli posizionati sulle vetture in sosta, in maniera non regolare. Si tratta di teli che avvolgono le autovetture, posizionati dai proprietari per evitare che la carrozzeria possa venire danneggiata in qualche modo, ad esempio con la caduta di pece dai pini marittimi.

Bisogna però fare attenzione poiché deve essere sempre leggibile la targa dell'autoveicolo (il telo non deve oscurarla come si vede nelle foto).

Massima attenzione deve essere poi prestata alla misura del telo che deve essere commisurata alla dimensione del veicolo. Questo per evitare che il telo possa volare via causando problemi e situazioni di rischio; situazione che si è puntualmente verificata poiché un telo è stato trovato dalla polizia locale in mezzo alla strada.

Già sei le persone sanzionate. A segnalare il problema sono stati anche alcuni turisti che si sono recati al Comando della Polizia Locale di Lignano Sabbiadoro.