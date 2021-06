A Lignano Pineta apre il pronto intervento sanitario stagionale

Aprirà sabato 12 giugno il punto di pronto intervento sanitario stagionale di Lignano Pineta, tra i bagni 3 con bandiera inglese e 4 con bandiera italiana, gestito dalla Sogit - Croce di San Giovanni, con il sostegno della società Lignano Pineta. Un servizio diventato negli anni un punto fermo dell'offerta molto apprezzato dai turisti della spiaggia di Pineta e Riviera.



Al Pronto Intervento Sogit – Croce di San Giovanni, operativo tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18 e collegato come punto blu al servizio dell’emergenza regionale 118, è sempre presente un operatore infermieristico professionale per una pronta risposta alle esigenze sanitarie dei bagnanti di Pineta e di Riviera. Operatività garantita anche sulla spiaggia dove il personale della Sogit interviene in soccorso a bordo di un Quad dotato di attrezzatura di emergenza, mentre all’interno della sala di pronto intervento è posizionato un defibrillatore.



Un migliaio circa gli interventi attuati ogni estate, dal piccolo taglio di conchiglia, alla slogatura, dalla puntura di insetto a quella della medusa, dalla misurazione della pressione alla scottatura e altro ancora.



L’attività della Sogit – Croce di San Giovanni da oltre vent'anni è resa possibile grazie alla disponibilità gratuita dei locali data dalla società Lignano Pineta, che si occupa anche delle manutenzioni, delle utenze e sostiene Sogit con un contributo annuale.