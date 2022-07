A Maron di Brugnera l'ultimo saluto a Michele Polesello

L'improvvisa perdita di Michele Polesello, mancato a soli 46 anni insieme alla sua compagna Lara in un incidente stradale in Istria venerdì 1 luglio, ha lasciato tutti sgomenti. Michele, cresciuto nella comunità di Maron di Brugnera e trasferitosi prima a Oderzo e poi a Jesolo, ha sempre rappresentato per tutta la famiglia Polesello, per gli amici e i colleghi un esempio positivo di determinazione e forza di volontà.

Metteva grande entusiasmo in tutto ciò che faceva, sia nel suo lavoro di responsabile commerciale all'Arrex di Mansué, dove era impiegato da 27 anni, dando un significativo contributo, sia nella vita privata, che condivideva con le persone che amava e stimava ed era ricca di tante passioni, tra le quali quelle per i viaggi e per il mare.

Le migliaia di testimonianze presenti sui social e sulla pagina Facebook ufficiale di Arrex Le Cucine raccontano di un Michele sempre con il sorriso, disponibile, affidabile e leale. I funerali si terranno sabato 9 luglio alle 10 nella chiesa parrocchiale di Maron di Brugnera.

Nella foto il messaggio di cordoglio dedicato a Polesello sulla pagina Facebook della sua azienda