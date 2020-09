A Martignacco l’ultimo saluto a Bernardino Ceccarelli

La chiesa di Martignacco ha accolto il funerale di Bernardino Ceccarelli. In tanti, nel rispetto delle norme anti-Covid, si sono dati appuntamento per l’ultimo saluto all’imprenditore e al mecenate dello sport friulano, scomparso nella notte tra giovedì e venerdì a 75 anni. Commossi i dipendenti della Ceccarelli Group, l’azienda che aveva fondato nel 1979 e che proprio lo scorso anno aveva festeggiato 40 anni di attività. Non potevano mancare, poi, i ‘suoi’ atleti e le tante pallavoliste che sono cresciute anche grazie ai valori che ‘Dino’ aveva trasmesso, plasmando la Libertas Martignacco, società creata nel 1977 assieme alla moglie.

Chi non ha trovato posto in chiesa, ha atteso nel piazzale antistante, dove due camion della sua ditta hanno accolto la salma al suono del clacson, prima della cerimonia celebrata da don Luca Calligaro.

Nell’omelia, il parroco di Martignacco, paese al quale Ceccarelli era molto legato e dove aveva ricoperto anche diversi incarichi nell’Amministrazione comunale, ha tracciato un ricordo della vita, ricca di sfide, impegno e soddisfazioni e ha letto un sonetto di William Shakespeare, scelto dal figlio Luca per ricordare il papà. Dovrei paragonarti a un giorno d'estate? Tu sei più amabile e più tranquillo. Impetuosi venti scuotono le tenere gemme di Maggio, E il corso dell'estate ha fin troppo presto una fine.

Talvolta troppo caldo splende l'occhio del cielo, E spesso la sua pelle dorata s'oscura; E ogni cosa bella la bellezza talora declina, spogliata per caso o per il mutevole corso della natura.

Ma la tua eterna estate non dovrà svanire, Né perder la bellezza che possiedi, Né dovrà la morte farsi vanto che tu vaghi nella sua ombra, Quando in eterni versi nel tempo tu crescerai: Finché uomini respireranno o occhi potran vedere, Queste parole vivranno, e daranno vita a te.

Al termine della cerimonia, la salma è stata tumulata nel cimitero di Santa Margherita del Gruagno di Moruzzo.