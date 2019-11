A Monfalcone per le sardine ci sarà... anche il ghiaccio

Ghiaccio al posto del mare. Questo è quanto le Sardine del Friuli Venezia Giulia troveranno domani a Monfalcone al loro primo raduno, previsto per le 17 in piazza Della Repubblica. I partecipanti, infatti, dovranno fare i conti con un'altra presenza 'ingombrante', ovvero la pista di pattinaggio che è stata posizionata proprio questa mattina nel lato sud della piazza.

“Ne prendiamo atto", spiegano le sardine. "Essendosi riunito ieri il Comitato Pubblico di Ordine e Sicurezza, alla presenza delle autorità competenti, ovvero Prefetto, Questore e Sindaco, siamo certi che, anche se il posizionamento fosse già in programma per oggi, pur non avendone mai avuto notizia, le autorità hanno sicuramente tenuto conto anche di questo aspetto, decretando di conseguenza che non vi è alcun problema di ordine e sicurezza”.

Le sardine si dicono fiduciose nelle istituzioni e invitano tutti alla calma. “Spiace constatare che, nella calorosa lettera di benvenuto – concludono - il Sindaco si sia ben guardato dal comunicarci la cosa, del resto è proprio per questo che scendiamo in Piazza, per rivendicare una politica seria”.

In ogni caso sabato, in piazza, sono previsti Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco e anche la Municipale a pieno organico, il cui comando fungerà da sala operativa. Allertato anche il Sores in caso di malori, mentre al questore di Gorizia è rimandata la responsabilità di chiamare eventuali rinforzi, in ogni caso già allertati.

Alcuni esponenti locali della Lega hanno fatto sapere che si asterranno "da qualsiasi iniziativa atta a disturbare o interferire con la manifestazione delle Sardine”.