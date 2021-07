A Monfalcone un nuovo polo scolastico

A Monfalcone nascerà un nuovo polo scolastico. Il progetto è stato presentato oggi dal Sindaco Anna Maria Cisint e dall’assessore Antonio Garritani, dopo l’approvazione in Giunta. L’idea, già condivisa con l’Ente di Decentramento Regionale prevede di realizzare il plesso sull’area di proprietà comunale compresa tra via Gramsci e via Grado, individuata come miglior soluzione dal punto di vista urbanistico.

La pianificazione nasce da un’attenta ricognizione del percorso scolastico degli studenti di Monfalcone, offrendo loro una nuova possibilità didattica e formativa moderna che rispetti le esigenze di digitalizzazione ed efficienza energetica. “I giovani rappresentano il futuro della nostra comunità e pertanto, per garantire il progresso e lo sviluppo della società monfalconese, è fondamentale investire per difendere il diritto allo studio dei giovani cittadini. Per conseguire questo obiettivo è necessario offrire strutture e servizi scolastici adeguati”, ha dichiarato Cisint.



“Fin dall’insediamento, questa Amministrazione comunale ha dato corso a un costante monitoraggio dell’andamento demografico e delle esigenze relative alle infrastrutture, effettuando un’attenta valutazione della situazione degli immobili scolastici presenti in città. Risolta la difficoltosa fotografia che abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione, soprattutto relativa alle criticità delle liste di attesa alle scuole dell’infanzia e alle strutture non idonee delle scuole primarie, la nostra attenzione è ora rivolta alla scuola secondaria di secondo grado”, continua Cisint. “Avere in città un polo scolastico consente non solo di ridurre la dispersione, ma anche di avviare un percorso di specializzazione dedicato all’economia blu, sfruttando le peculiarità del territorio, prendendo a modello il corso sperimentale già avviato al Istituto Tecnico Pertini”.“Abbiamo non solo sensibilizzato l’Ufficio scolastico regionale, ma anche la Regione che opera in materia di programmazione dell’edilizia scolastica di secondo grado con l’Ente di decentramento regionale, chiedendo d’inserire la richiesta di nuovi spazi del Comune di Monfalcone nella programmazione triennale regionale 2021/2023 delle opere pubbliche in materia di edilizia scolastica. La richiesta nasce dalla necessità di costruzione di un nuovo immobile per il Liceo Scientifico Buonarroti, per risolvere il problema degli spazi ora insufficienti e vetusti, prevedendo nuovi e più adeguati laboratori, aule e sale per conferenze e spazi esterni per attività motoria”.“L’Edr, preso atto della disponibilità prospettata dall’Amministrazione ha proposto d’indire a breve un concorso di idee per individuare la migliore soluzione e disporre di una stima dei costi comprensivi anche degli oneri per la parte relativa alle strade, che potrebbe partire nell’autunno prossimo”, ha aggiunto l’assessore Garritani.