A Montereale Valcellina troppa gente in giro

A Montereale Valcellina c'è troppa gente in giro. E così il sindaco Igor Alzetta, assieme al coordinatore della Protezione civile comunale, Diego Roveredo, rivolge un nuovo appello alla popolazione, attraverso un videomessaggio. "Quello che non volevo fare oggi era venire qui a ribadire di stare a casa", sbotta il primo cittadino. "Ho ricevuto una serie di telefonate, che mi segnalavano persone che si trovano in giro per mangiare e divertirsi come se nulla fosse, in tutte e quattro le frazioni. Avevamo dato tutte le informazioni possibili per capire che si gioca con la pelle delle persone e che bisognava rispettare le regole, specie oggi e domani. Invece, vediamo troppe persone andare in giro come se nulla fosse. Nel frattempo i casi aumentano e non potrebbe essere diversamente".

"Oggi, il Dipartimento di prevenzione ci ha comunicato che c'è una persona positiva in più", continua il sindaco di Montereale, dove i dati indicano nove positivi e sette persone in quarantena. "Stiamo facendo il lavoro di verifica per capire a quale 'focolaio' possa fare parte. Noi continuiamo a lavorare mentre non tutti, ma alcuni pensano che qui stiamo scherzando".