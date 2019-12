A Muzzana i funerali di Francesco Mazzega

Questo pomeriggio, a Muzzana del Turgnano, si sono celebrate le esequie di Francesco Mazzega, l'assassino di Nadia Orlando morto suicida a poco più di 24 ore dalla conferma della sentenza di condanna a 30 anni, pronunciata dalla Corte d'Appello di Trieste il 29 novembre. I funerali hanno avuto luogo alle 14.30 nella Chiesa parrocchiale del paese, non appena il feretro è giunto dall'ospedale di Latisana.

Numerosi i parenti e i compaesani che si sono stretti attorno ai genitori del 38enne, feriti due volte dalle azioni del figlio, protetto e difeso dalla famiglia pur sempre nella complessità della vicenda. In chiesa non erano presenti fiori. La richiesta arrivava su disposizione dei familiari, che hanno chiesto di donare eventuali offerte a Emergency e a Medici senza Frontiere.





"Partecipo spiritualmente alla celebrazione della Santa Messa di esequie di Francesco Mazzega che con un atto tragico ha concluso la sua tormentata esistenza terrena - si legge nel messaggio dell'Arcivescovo di Udine, monsignor Andrea Bruno Mazzocato -. "Un baratro è l’uomo e il suo cuore un abisso”. Così il salmo 64 descrive il mistero del cuore di un uomo. Per noi è molto difficile penetrare il segreto del cuore di un’altra persona e Francesco, probabilmente, non è riuscito a far chiarezza neppure nel suo. Ma ora il tempo delle parole e dei giudizi umani è finito. Resta il silenzio e la preghiera recitata con compassione. Nel salmo 138 troviamo questa preghiera: “Signore, tu mi scruti e mi conosci. Penetri da lontano i miei pensieri”. Preghiamo anche noi perché Francesco, che ha incontrato il Signore Gesù dopo la morte, si senta penetrato fin nel profondo del cuore dal suo sguardo di misericordia che gli offre il perdono; quel perdono che lui, forse, non riusciva a darsi. Affidandosi al perdono del Signore ritrovi la luce della speranza per la vita eterna.

Il mio pensiero e la mia preghiera va, poi, ai cari genitori di Francesco che hanno condiviso i drammi del figlio in un calvario pesantissimo. So che sono persone di fede e invoco per loro l’intercessione della Beata Vergine di Lourdes, a cui sono tanto devoti. Lei, che da Madre amorevole porta conforto a tanti sofferenti nel corpo e nell’anima, asciughi le loro lacrime e dia forza spirituale ai loro cuori prostrati dal dolore. Non posso dimenticare la cara Nadia Orlando. La raccomando ancora alla misericordia di Dio Padre assieme ai suoi genitori tutt’ora provati dal dolore. Invoco su tutti la benedizione di Dio perché ci preservi dal male e ci renda più solidali e compassionevoli gli uni vero gli altri nel timore del Signore".