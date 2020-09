Gli artificieri del Nucleo regionale della Polizia di Stato hanno preso ieri pomeriggio in carico una parte di un proietto d’artiglieria risalente alla Prima Guerra Mondiale. E’ stato rinvenuto da un escursionista in una zona boschiva nei pressi del Camping Obelisco, a Opicina. L’area è stata messa in sicurezza da militari dell’Arma dei Carabinieri fino all’arrivo degli artificieri, che hanno provveduto alla rimozione dell’ordigno.