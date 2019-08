A Paluzza, due giovanissimi denunciati per spaccio e consumo di droga

Operazione antidroga, a Paluzza, della polizia locale dell’UTI Carnia che ha portato al sequestro di una discreta quantità di sostanza stupefacente.



In concomitanza dei recenti festeggiamenti del Palio das Cjarogiules, una pattuglia della Polizia locale, coordinata del Vice Comandante Pascottini, ha fermato per dei controlli un gruppo di giovani del posto, appartatisi in un luogo poco illuminato. A seguito degli accertamenti un ventenne e un diciottenne, senza precedenti o segnalazioni, sono risultati in possesso di alcuni grammi di diverse sostanze stupefacenti.



A seguito di perquisizione domiciliare, eseguita nella notte tra sabato e domenica, nell'abitazione del ragazzo gli agenti hanno trovato oltre 50 grammi di marijuana e un panetto di hashish. Lo stupefacente è stato sequestrato.



Al termine delle operazioni il diciottenne è stato deferito alla Prefettura di Udine per utilizzazione di sostanza stupefacente, mentre il ventenne è stato denunciato alla Procura di Udine, ai sensi del testo unico in materia di sostanze stupefacenti DPR 309 del 1990, per cessioni a terzi.