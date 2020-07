A Pasiano proseguono i lavori pubblici

Proseguono a Pasiano di Pordenone i lavori di manutenzione straordinaria con opere di fresatura e asfaltatura del manto stradale e rifacimento marciapiedi in via Brozzette di Pozzo, via delle Querce e via Padre Pio da Pietrelcina. A eseguire i lavori è l’impresa di costruzioni Avianese Asfalti srl e l’investimento complessivo è di circa 200mila euro, finanziati con fondi propri del Comune. La conclusione del cantiere è prevista per venerdì 31 luglio.

“I lavori sono in avanzata fase di esecuzione e dovrebbero concludersi in questi giorni - dichiara il sindaco-. In centro a Pasiano l’asfaltatura ha interessato l’intera zona residenziale con il rifacimento, dopo almeno trent’anni, dei marciapiedi. In via Brozzette di Pozzo, invece, è stato rimesso a nuovo il manto stradale perché trattandosi di una strada molto frequentata e in cui insiste un traffico pesante si era creato il cedimento strutturale di una parte della banchina. Nella zona residenziale di via Padre Pio da Pietrelcina, a Cecchini, è stata eseguita l’asfaltatura integrale della via e il rifacimento, ex novo, dei marciapiedi poiché dalla sua nascita questa zona non è mai stata toccata da interventi di manutenzione ed era logorata dal tempo”.

“L’intervento di asfaltatura strade e rifacimento marciapiedi era stato programmato già nel precedente mandato elettorale del sindaco Piccinin - continua Amadio -. Mi preme sottolineare che l'amministrazione comunale, di anno in anno, ha sempre fatto programmazioni lungimiranti, analizzando con i tecnici comunali le criticità del territorio. La manutenzione di strade e infrastrutture del capoluogo e delle frazioni continuerà in un’ottica di ottimizzazione della viabilità stradale e di miglioramento urbanistico, sia qualitativo che estetico. Per il 2021 e 2022 ci sono altre asfaltature in programma”.

"Siamo soddisfatti di poter annunciare la fine di un intervento straordinario che era stato promesso da tempo, mantenendo così l’impegno preso nei confronti della cittadinanza” hanno commentato il sindaco Edi Piccinin e il consigliere delegato alla Manutenzioni del patrimonio Riki Gobbo.