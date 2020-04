A Pasqua e Pasquetta restiamo a casa

Consueto 'bollettino da Gorizia con il sindaco Rodolfo Ziberna. "Oggi mi sento particolarmente in sintonia con voi. Capisco la tanta voglia di uscire, in questa magnifica giornata in cui si è fatto fatica a rimanere in casa. Sono certo che è stato lo stesso per tutti. E a Pasqua sarà lo stesso. Uguale a Pasquetta. Ma, accidenti, non possiamo trasgredire. Io, a casa ho moglie e figlia e ogni giorno sono a contatto con il mio staff e altre persone. Se trasgredisco, esco e mi becco il virus, metto in pericolo tutti loro. Un pericolo vero. Micidiale".

"Ecco, quando pensate "esco, tanto non accade nulla" immaginate i volti dei vostri cari, le persone cui volete più bene, potrebbero pagare la vostra leggerezza. Vi prego, pensateci. Basta un attimo. C'è ancora troppa gente in giro con le scuse più svariate. Basta. A Pasqua e Pasquetta rimaniamo in casa. Ci inventeremo qualcosa per "uscire" ugualmente, con la fantasia. Metteremo a frutto tutta la nostra immaginazione. Dai, facciamolo", invita Ziberna.

"Come ho detto ieri, domani partirà la consegna della seconda tranche di mascherine mentre entro metà settimana saranno disponibili i buoni spesa che partiranno da 150 euro per una persona, fino a 600 euro per nuclei familiari da 6 e più persone. I moduli per l'autocertificazione sono già disponibili sul sito del Comune e in forma cartacea nell'atrio del municipio. Per qualsiasi dubbio o problema chiamate lo 0481-383377. Non abbiate timore, chiamate, questi soldi sono per tutte le persone che a causa del Coronavirus hanno problemi economici. Non c'è alcuna vergogna. Compilate il modulo e ritirate il buono che si potrà spendere in una lista di supermercati e negozi che saranno resi noti martedì stesso", continua Ziberna.

"Alle 20.30 di oggi non sono stati ancora diffusi i dati nei singoli comuni, compresa Gorizia. Un'ottima notizia arriva dalle terapie intensive del nostro ospedale. Oggi due persone sono state estubate e dovrebbero proseguire con più fiducia il percorso verso la guarigione. Molto bene. Un augurio a loro e a tutte le persone che ancora stanno lottando. A voi l'abbraccio più affettuoso", conclude il sindaco Ziberna.