A Passons avvistato un cervo in pieno centro

E' la stagione degli amori per i cervi e lo spirito avventuroso in questo periodo di fa particolarmente sentire, tanto da spingere questi animali, abitualmente schivi e riservati come la montagna in cui vivono, fino nei centri abitati, circondati dai campi, probabilmente costeggiando il corso del Tagliamento per addentrarsi tra la boscaglia e la campagna friulana. E' di ieri la segnalazione di un esemplare avvistato a Coseano (la foto fa riferimento a quell'avvistamento, ndr.), e oggi sul gruppo Facebook di Sei di Passons se... un'altra segnalazione, doppia.

Sia ieri sia questa mattina, giovedì 9 ottobre, come riferiscono alcuni utenti, un esemplare è stato avvistato nella centralissima via Angoria Bassa, nella zona della curva, a Passons, in pratica al centro del paese. Spaventato dalle auto, il cervo si è dileguato nella campagna circostante, facendo perdere le sue tracce.