A Pavia di Udine tornano a colpire i ladri di rame

Tornano in azione i ladri di rame. Un colpo è stato messo a segno, nella notte di ieri, in una azienda che tratta materiali metallici, a Pavia di Udine.

I malviventi, bene organizzati, sono riusciti a introdursi all'interno del cortile dell'azienda, dopo aver tagliato una rete di protezione, e sono andati a mano sicura, in direzione di un deposito di rame. Hanno rubato circa 30 quintali di 'oro rosso', asportando materiali di diversa forma che contengono il prezioso materiale da rivendere poi sul mercato nero.

Poi se ne sono andati, senza lasciare tracce, dileguandosi nel cuore della notte.

Ad accorgersi del furto sono stati i responsabili, all'arrivo in azienda. Il danno è ingente, ancora in corso di quantificazione, ma secondo le prime stime si aggirerebbe attorno ai 22mila euro.