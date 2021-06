A petto nudo con un'accetta in mano, 70enne denunciato

Attimi di paura, ieri sera, a Udine nella zona di via Sebenico, dove un uomo è stato notato mentre camminava in strada a petto nudo e con un'accetta in mano. I passanti, spaventati, hanno chiamato il 112 e sul posto sono intervenute le Volanti della Questura di Udine.



Alla vista degli agenti, l'uomo- un 70enne di Udine - si è tranquillizzato. È stato trasportato in ospedale con l'ambulanza per accertamenti, poiché pare sia affetto da problematiche di tipo comportamentale, ma sarà denunciato a piede libero per porto abusivo di oggetti atti a offendere. Oltre all'accetta, infatti, è stato trovato in possesso anche di un coltellino e di un paio di forbici.