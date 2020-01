A Pordenone chiuso l'accesso a corso Garibaldi

Da martedì 7 gennaio l’accesso a corso Garibaldi da via De Paoli rimarrà chiuso alle auto dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:00, per tre mesi circa, salvo imprevisti e maltempo prolungato.



Il provvedimento si rende necessario per consentire la prosecuzione dei lavori. La profonda riqualificazione della strada riguarda, come noto, sia il sistema fognario e delle acque sia il fondo stradale, particolarmente compromesso in quel tratto.



Contestualmente verrà riaperto l’accesso a via Oberdan da via De Paoli che rimane dunque percorribile. Il senso di marcia di via Cairoli, inoltre, verrà invertito per consentire l’ingresso all’ultimo tratto di corso Garibaldi. Le chiusure non riguardano i pedoni, che potranno sempre transitare.