A Pordenone il ricordo di Edy Bertolini e Giuliano Santo

Questa mattina a Zoppola, davanti alla stele in acciaio in loro ricordo lungo la Statale 13 (via Montello angolo via Cusano), si è svolta la cerimonia di commemorazione degli agenti della Polizia di Stato Edy Bertolini e Giuliano Santo, tragicamente scomparsi la sera del 12 dicembre 1987, mentre stavano intervenendo in un supermercato della zona, dove era in corso una rapina a mano armata.

A distanza di 34 anni è ancora vivo nella comunità e tra i colleghi il ricordo dei due giovani agenti delle Volanti, poco più che 20enni, ai quali proprio il 12 dicembre 2018 è stata dedicata la stele commemorativa, con intitolazione della piazzetta della rotatoria, alla presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

E questa mattina, davanti al monumento che ricorda la tragedia, alla presenza dei famigliari dei due poliziotti caduti in servizio, il Questore di Pordenone Marco Odorisio ha deposto la corona d’Alloro da parte del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – mentre sono riecheggiate le note del silenzio, accompagnate dalle luci blu dei lampeggianti di due Volanti, alla presenza del Commissario Capo della Polizia di Stato Marco Stamegna, e di don Orioldo Marson, parroco della parrocchia dei Santi Ruperto e Leonardo in Vallenoncello, che ha impartito la benedizione.

Il Questore ha sottolineato come “proprio a noi spetta la custodia della memoria, la cura della memoria di quanti, con l’estremo sacrificio della loro vita, donata al servizio del prossimo e delle comunità per le quali svolgiamo quotidianamente la nostra missione, hanno tracciato prima di noi la strada ed indicato il modo di come percorrerla”, esprimendo vicinanza e cordoglio per la tragedia di ieri in provincia di Udine, dove l’Assistente Capo Coordinatore della Polizia Stradale Maurizio Tuscano ha perso la vita durante il servizio.

Ai famigliari di Edy Bertolini e Giuliano Santo il commosso ricordo dei poliziotti e delle comunità tutte di Pordenone e Zoppola.