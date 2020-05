A Pordenone lavori alla rete fognaria, possibili interruzioni dell'acqua

Lunedì 4 maggio, dalle 9 alle 14 e comunque fino a fine lavori, verrà sospesa l'erogazione delle acqua nelle seguenti vie e civici di Pordenone.Il disagio legato ai lavori di realizzazione delle nuova rete fognaria e dell'acquedotto per modernizzare la città, evitare sprechi, tutelare l'ambiente e il Noncello.



Ecco le vie interessate dai lavori:

in via De Paoli dai civici 1 al 38

in via Damiani dai civici 2 al 10

in via Oberdan dai civici 7A a 7C

Nelle zone limitrofe potrà verificarsi una temporanea diminuzione della pressione acqua. Si consiglia di farla scorrere dopo l'intervento per eliminare l'eventuale torbido.



In caso di pioggia l'intervento verrà rimandato al primo giorno utile.

Info all'800306616.