A Pordenone nessuna ordinanza 'no Green Pass', ma manifestazioni in spazi 'dedicati'

Questa mattina a Pordenone si è tenuta la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. L’incontro arriva dopo quello tra il Prefetto di Trieste Valerio Valenti, i suoi omologhi di Gorizia, Pordenone e Udine e i sindaci dei quattro capoluoghi pensato per individuare, nei vari territori, misure ad hoc per garantire il diritto di manifestazione, preservando al tempo stesso quello alla salute collettiva.

Nel caso di Pordenone, l’obiettivo era anche quello d’individuare le necessarie misure di sicurezza da predisporre per l'organizzazione degli eventi che interesseranno la città in vista del Natale. Al Comitato, presieduto dal Prefetto Domenico Lione, hanno partecipato il Sindaco Alessandro Ciriani e il suo vice Emanuele Loperfido, il Questore Marco Odorisio, i Comandanti provinciali dell'Arma e della Guardia di Finanza e il Vice Comandante dei Vigili del Fuoco.

Nel corso della riunione è stata sottolineata la necessità che la pianificazione definitiva tenga conto delle misure di ‘Safety e Security’, ormai essenziali per qualsiasi manifestazione, nonché dei protocolli e della normativa anti Covid, fra cui la disciplina relativa al Green Pass.

Il Prefetto ha ribadito la necessità che vengano integrate le pianificazioni delle misure di sicurezza con quelle relative ai controlli della certificazione verde, prevedendo per ogni evento i varchi di accesso dedicati anche a questa attività. Si è poi concordato che, durante lo svolgimento della kermesse natalizia, come avvenuto per altre manifestazioni che hanno visto la partecipazione di un notevole numero di persone, da ultimo Pordenonelegge, per evitare l’eccessiva concentrazione di persone e possibili rischi di assembramento, in centro non potranno effettuarsi ulteriori manifestazioni, che si potranno tenere in altri spazi dedicati.

Tenuto conto del generale andamento delle manifestazioni nel Pordenonese, non si è ritenuta necessaria l'adozione di provvedimenti straordinari, ritenendo sufficienti le ordinarie normative esistenti per la gestione delle manifestazioni pubbliche.