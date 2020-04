A Pordenone scattano i test Covid-19 in auto

Si arriva in auto, si abbassa il finestrino e si viene sottoposti al tampone per il Covid-19. E' questa la nuova modalità di diagnosi per il Coronavirus partita oggi in fiera a Pordenone, trasformata in 24 ore in un centro speciale di analisi, grazie a un accordo tra l'ente, il Comune di Pordenone e l'azienda sanitaria.

Oggi sono state sottoposte all'esame un centinaio di persone da parte del personale del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria del Friuli occidentale, guidato dal dottor Lucio Bomben.

Il test è riservato a chi sospetta di essere stato contagiato, ma anche a chi fa il tampone alla fine della malattia, per verificare di essersi negativizzato. In questo caso, bisogna che due tamponi diano esito negativo nel giro di 48 ore, altrimenti scatta un'altra settimana di attesa. Gli operatori, infatti, si sono accorti che spesso servono 21 giorni anziché 14 per una completa guarigione.

Ma a usufruire del servizio possono essere anche gli addetti delle forze di polizia o i vigili del fuoco e tutti coloro che stanno a contatto con le persone per motivi di lavoro tutti i giorni.

In fiera è stata allestita anche una zona per la vestizione e il cambio degli operatori sanitari, con tanto di servizi. In un ufficio, lavorano anche due adette del dipartimento che si occupano di contattare le persone, etichettare i tamponi e informare di positività e negatività. Un duro lavoro che, però, è preziosissimo nel contenimento del virus. A dare una mano per regolarizzare il traffico anche la Protezione Civile e gli Steward urbani.