A Pordenone un omaggio all'agente Apicella

Nel primo pomeriggio, nel cortile della Questura di Pordenone, si è tenuto un minuto di raccoglimento ed è stata deposto un mazzo di fiori presso il “Cippo commemorativo dei Caduti della Polizia di Stato” alla presenza del Questore Marco Odorisio, dei Funzionari e di una rappresentanza degli agenti delle “Volanti” per ricordare l’Agente Scelto della Polizia di Stato Pasquale Apicella, in servizio presso la Questura di Napoli, deceduto nella notte del 27 aprile nel corso del servizio di controllo del territorio, durante il quale l’auto di servizio è stata travolta, nel tentativo di bloccare un veicolo con a bordo alcuni malviventi autori di un furto in un istituto bancario napoletano.