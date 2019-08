A Pordenone va in fiamme un altro cassonetto

Pochi giorni fa i carabinieri di Pordenone avevano denunciato una coppia del posto per un incendio doloso a un cassonetto nella zona del Policlinico. I due sono ritenuti responsabili, finora, di quel singolo episodio. Gli inquirenti stanno, però, indagando per capire se la coppia abbia dato alle fiamme anche gli altri cassonetti bruciati nell'arco di 15 giorni, a partire dall'8 agosto. Sono una dozzina, infatti, i contenitori dati alle fiamme in città.

In ogni caso, questa notte si è verificato un altro episodio. Non si capisce se sia un caso oppure se si tratti sempre delle stesse persone. Il cassonetto dato alle fiamme si trovava in via Ippolito Nievo. A domare il rogo, come sempre, sono stati i Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone.