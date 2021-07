A Porto Nogaro nave straniera fermata per irregolarità: 10mila euro di multa

Terza ispezione a bordo di una nave battente bandiera dell’Azerbaijan ormeggiata sulla banchina Margreth di Porto Nogaro nell’arco di questa ultima settimana ad opera della Guardia Costiera.

Il personale militare abilitato ai controlli di Port State Control, questa volta, sotto il coordinamento della Direzione Marittima del Friuli Venezia Giulia, ha constatato una particolare criticità a bordo della nave Huseyn Javid. Oltre a rilevare sei mancanze di natura documentale, legate alla normativa antincendio ed ai dispositivi di salvataggio, nonché in materia di maritime security, riscontrava la mancanza della Dichiarazione di Conformità (c.d. “Statement of Compilance”) alla nuova vigente normativa sullo Ship Recycling, introdotta nell’ordinamento vigente con il Regolamento Comunitario 1257/2013, nata con lo scopo di ridurre, prevenire e - dove possibile - eliminare gli incidenti, e altri effetti dannosi sulla salute umana e sull'ambiente causati dal riciclaggio delle navi.

Per queste violazioni è stata elevata una sanzione amministrativa dall’importo di 10mila euro nei confronti degli interessati. E’ la prima volta, in questi ambiti, che avviene riscontrata una circostanza simile, in quanto l’entrata in vigore di detta normativa prima prevista il primo gennaio di quest’anno, a causa del fenomeno pandemico legato al Covid-19, è stata poi procrastinata a decorrere dal primo luglio 2021.

La nave fermata avrà posto in essere le misure correttive necessarie al fine di tornare in linea con la normativa vigente, potrà riprendere il mare.