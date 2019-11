A Povoletto arrivano altri 12 Velo-ok

Tolleranza zero a Povoletto per chi non rispetta i limiti di velocità. Il Comune installerà, infatti, 12 nuovi Velo-ok e darà disposizione alla Polizia locale di usare regolarmente l’autovelox.

Nel frattempo, gli agenti della Municipale hanno denunciato due ragazzi, di 25 anni, residenti a Povoletto e a Faedis, per avere danneggiato una colonnina installata lungo via Ermes Di Colloredo. I due erano da poco usciti da una frasca, al calare del buio.

Sono stati visti accanirsi contro il dispositivo da diverse famiglie della zona che li hanno fotografati, permettendo così alla Polizia locale di individuarli e denunciarli all'autorità giudiziaria per danneggiamento. Per loro è scattata anche una salata sanzione amministrativa.