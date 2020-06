A Premariacco rimessa a nuovo la strada del bosco

Si sono recentemente conclusi i lavori in via Selva nel comune di Premariacco. Il progetto, finanziato dalla Regione per un importo di 250mila euro, intende valorizzare l’itinerario ciclopedonale della via, soprannominata anche ‘Strada del Bosco’, al confine con i comuni di Manzano e Buttrio. La zona è interessante sia dal punto di vista paesaggistico ed enogastronomico, siccome lambisce il verde e cristallino fiume Natisone ed è immersa nei boschi e nei vigneti delle numerose aziende agricole locali, sia da quello storico, dal momento che sono presenti i resti di fortificazioni romane. Come sottolinea il vicesindaco Dolores Zuccolo l’obiettivo del progetto è “rendere la viabilità fruibile soprattutto ai turisti per far conoscere le nostre zone”.



Nello specifico l’intervento ha previsto una nuova asfaltatura, migliorando la percorribilità e risolvendo i problemi legati all’allagamento della strada, e l’installazione di cartelli che indicano anche luoghi storici a molti sconosciuti come i resti romani e la Chiesa di San Martino del XVII secolo nella frazione di Orsaria. L’assessore Zuccolo precisa che “i lavori vanno a completamento delle opere realizzate dalle aziende agricole che hanno già contribuito a una valorizzazione paesaggistica del territorio”.



“L’intervento – afferma l’assessore al bilancio Eleonora Tumiotto - è mirato a incrementare diversi aspetti. Sicuramente si è migliorata l’accessibilità agli itinerari cicloturistici e pedonali e si è soddisfatto un interesse archeologico legato alla presenza di fortificazioni romane. La riasfaltatura permette inoltre una sistematizzazione della viabilità per gli imprenditori agricoli e per i frontisti, siccome la strada congiunge il comune di Premariacco a Manzano e Buttrio”. L’amministrazione, guidata dal sindaco Roberto Trentin, intende rendere più fruibile la strada ai cittadini e agricoltori, e soprattutto valorizzare maggiormente la rete turistica ed enogastronomica, incrementando sia il turismo locale, molto importante in questa fase in cui pesano le conseguenze dell’emergenza sanitaria, sia il turismo che attrae anche visitatori stranieri, soprattutto dei Paesi confinanti con la nostra regione.“La prospettiva – conclude Tumiotto - è quella dello slow-tourism: un turismo lento legato al cicloturismo e alle camminate. La zona di via Selva e più in generale il Friuli Venezia Giulia sono terre meravigliose che offrono atmosfere molto suggestive: è un dovere valorizzarle”.