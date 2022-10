A Riccione l'addio alle sette vittime dell'A4

Si sono svolti a Riccione, davanti a una folla commossa, i funerali delle sette persone morte venerdì 7 ottobre lungo la A4 all’altezza di San Donà di Piave, tra l’entrata e l’uscita dello svincolo per Trieste.

A celebrare le esequie nello stadio Nicoletti è stato il vescovo di Rimini monsignor Francesco Lambiasi, affiancato all'altare da tutti i parroci di Riccione.

Il furgone sul quale viaggiavano le vittime apparteneva alla cooperativa Cuore 21 che si occupa di disabili. Partito nel primo pomeriggio dalla Riviera romagnola, si stava dirigendo in Carnia per partecipare a un’iniziativa benefica, quando ha tamponato un tir. Ancora incerte le cause dell’incidente, ma non si esclude un malore del guidatore, l’ex sindaco di Riccione Massimo Pironi.

Sei delle vittime - Maria Aluigi di 34 anni, Francesca Conti di 25, Rossella De Luca di 37, Valentina Ubaldi di 31, Alfredo Barbieri di 52 anni e lo stesso Pironi – sono morte sul colpo, mentre l’educatrice che accompagnava il gruppo, Romina Bassini si è spenta all’ospedale Ca' Foncello di Treviso domenica 9 ottobre.