A Roveredo l'ultimo saluto a Chiara e Manuel, volati in cielo

Palloncini bianchi e rossi per l'ultimo saluto a Manuel Cari, 29 anni, e Chiara Materassi, 24, la coppia che ha perso la vita il 28 marzo nel tragico incidente avvenuto a Vivaro.

Questa mattina a Roveredo in Piano sono state celebrate le esequie. Le salme sono state accolte dal rombo di numerose auto sportive, parcheggiate sul sagrato della chiesa, e dalla canzone "Sta passando Novembre" di Eros Ramazzotti. Le bare bianche sono entrate una dopo l'altra in chiesa.

Presenti i cinque bambini della giovane coppia, ai quali è stato detto che papà e mamma sono volati in cielo e, per questo, era necessario festeggiare. Una morte che ha sconvolto le comunità di Fontanafredda, Roveredo in Piano e San Quirino.

"La presenza di oggi è un segnale per i magistrati, gli assistenti sociali e l'intera comunità - spiega Maurizio Mazzarella, avvocato della famiglia delle vittime -. La famiglia Cari e Materassi non ha bisogno di nessuno per seguire i 5 figli, che dalla nascita sono stati seguiti dai nonni giorno, dopo giorno. I figli - ribadisce e sottolinea il legale - devono restare con i nonni, che li hanno allevati fin da piccoli".