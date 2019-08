A San Pietro al Natisone il ricordo delle vittime di Marcinelle

Il comune di Fiume Veneto ha partecipato domenica 11 agosto, a San Pietro al Natisone, alla commemorazione per il 63^ anniversario della tragedia di Marcielle, dopo aver ospitato nel 2018 l’evento a Bannia alla presenza del presidente della Giunta Regionale Massimiliano Fedriga.



Nel 1956 presso la miniera di carbone alle porte di Chaleroi in Belgio, a causa di un incendio, persero la vita 262 minatori, tra cui Pietro Basso, di Bannia, all’epoca ventiseienne.



Presso l'aula consiliare si è tenuta la cerimonia alla presenza delle autorità militari e civili, il Prefetto di Udine, il console del lavoro Mario Caporale, consiglieri regionali e alcuni Sindaci dei territori da cui erano originarie le vittime.



Il comune di Fiume Veneto, rappresentato dal consigliere Fulvio Drago, ha consegnato al sindaco di San Pietro al Natisone Mariano Zufferli un'urna contenente la terra di Marcinelle, come simbolo perché il ricordo del disastro rimanga sempre vivo.



La garanzia della sicurezza sul lavoro è innanzitutto un traguardo culturale verso il quale dobbiamo continuare a guardare senza indugi: investire in sicurezza per la salvaguardia della vita e della salute dei lavoratori è un obiettivo irrinunciabile delle società civili.