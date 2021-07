A San Vito scatta il monitoraggio dei topi, ma nessun allarme sanitario

Sono giunte a palazzo Rota, a San Vito al Tagliamento, diverse segnalazioni circa la presenza anomala di topi che si sta verificando nel territorio comunale. Dal Comune sottolineano che “va assolutamente precisato che il Comune di San Vito al Tagliamento effettua regolarmente gli interventi di derattizzazione delle vie, aree pubbliche, rogge e canali secondo un protocollo puntuale di intervento che è affidato a ditta specializzata”.



Alla luce delle segnalazioni, accanto agli ordinari interventi, è stato stabilito che nelle prossime settimane verranno eseguite ulteriori operazioni programmate.



Il fenomeno della proliferazione dei topi è in realtà vasto e non riguarda solo il nostro territorio ma si sta verificando, da fine aprile, in tutto il Friuli, dal Pordenonese al Tarvisiano. Nel territorio regionale sono diverse le segnalazioni di centinaia di topi trovati morti in pozze d’acqua e fiumi, situazione che ha poi generato paura e preoccupazione tra i cittadini.



Nel territorio, lain sinergia con la Direzione centrale Salute della Regione FVG che in una nota inviata a tutti i Sindaci della Provincia di Pordenone rassicura che “dalle verifiche di laboratorio effettuate e dallo studio dei dati epidemiologici ad oggi disponibili,”.Allo stesso risultato è giunto anche l’per l’analoga situazione segnalata nella Regione Veneto e in particolare nei territori della pedemontana trevigiana.. Questo fenomeno si è già verificato nel 2012 e prima ancora nel 1993, ma generalmente si ripete a intervalli di 3-5 anni, anche se quest’anno è stato particolarmente straordinario e vasto.Ciò nonostante, la Direzione Regionale raccomanda di rispettare le normali norme igieniche soprattutto nel rimuovere eventuali carcasse; durante i pasti all’aperto evitare che gli alimenti possano venir contaminati da contatti con roditori; i cani non dovrebbero essere lasciati liberi nei boschi per evitare fenomeni di predazione.L’Azienda sanitaria sottolinea che l’impiego di rodenticidi deve avvenire solo in ambito urbano e domestico e con le opportune attenzioni per impedire l’avvelenamento di specie predatorie. Assolutamente da evitare le derattizzazioni con prodotti che potrebbero avvelenare l’intera catena alimentare di cui questi roditori sono la base trofica.