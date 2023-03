A Sauris il riconoscimento di ‘Best Tourism Villages’

Sauris ha ritirato assieme all’Isola del Giglio, nel corso di una cerimonia ad Al’Ula, in Arabia Saudita, il premio come migliore villaggio turistico nella seconda edizione del bando Best Tourism Villages dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite. Il riconoscimento premia approcci innovativi al turismo nelle aree rurali, che, nel tempo, hanno tutelato e assicurato i valori e le caratteristiche naturali e culturali del luogo.

Un risultato di grande prestigio per Sauris, scelto tra i 32 migliori borghi rurali del mondo. “Sono molto orgogliosa che tra i vincitori ci siano Sauris e l’Isola del Giglio, degni rappresentanti della nostra Nazione” – ha commentato il ministro del turismo Daniela Santanchè. “Saranno portavoce dell’accoglienza e del turismo italiano – ha aggiunto. Questo riconoscimento ci dà un’occasione per rafforzare la strategia di promozione del nostro paese a partire da luoghi meno noti che rappresentano l’Italia più autentica”.

A ritirare il premio in Arabia Saudita, ieri, c’era una delegazione capitanata dal vicesindaco di Sauris, Alessandro Colle. “La forte identità culturale e le nostre tradizioni – ha detto – ma anche le peculiari caratteristiche di borgo rurale e turistico che ci appartengono, sono state le carte vincenti che ci hanno permesso di ottenere questo importantissimo riconoscimento”. GUARDA IL VIDEO