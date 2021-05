A spasso con coltello a serramanico e tirapugni

Denunciato ieri pomeriggio dalla Polizia di Stato di Trieste per il porto abusivo di armi un triestino classe 1977. Personale del Reparto Prevenzione Crimine di Padova, che coadiuva quello della Questura nel controllo del territorio, lo ha fermato e identificato in via Carducci. Aveva con sé un coltello a serramanico e un tirapugni. E' stato denunciato alla locale Procura della Repubblica.

Sanzionato, invece, un casertano del 1970 per ubriachezza da una Volante, intervenuta al capolinea del bus 29 in via Svevo. Era stato sanzionato in precedenza da personale addetto al controllo in quanto privo del biglietto di viaggio.