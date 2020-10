A spasso ubriachi e con una perfetta copia di un revolver

Alla Questura di Pordenone questa mattina, poco dopo le 10, è arrivata la segnalazione di due uomini che si aggiravano con fare sospetto in largo San Giovanni. Gli agenti della Volante li hanno raggiunti e identificati; si tratta di un 57enne e un 51enne, residenti in due distinti comuni della provincia di Pordenone.

I due uomini erano in evidente stato di alterazione alcolica e sono risultati gravati, a vario titolo, da numerosi precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio, contro la persona e in materia di armi. Dalla perquisizione, poi, è spuntata una perfetta riproduzione di una pistola, tipo revolver, ad aria compressa.

I due uomini sono quindi stati accompagnati in Questura, dove sono stati denunciati per ubriachezza molesta; il 51enne, che nascondeva il revolver, dovrà rispondere anche di porto di armi e oggetti atti a offendere.

Alla luce delle circostanze e dei numerosi precedenti, il Questore di Pordenone Marco Odorisio ha disposto per entrambi l’applicazione del foglio di via obbligatorio per tre anni dal Comune di Pordenone, intimandoli a rientrare nel territorio di residenza.